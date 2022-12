Coupe du Monde : des scènes de liesse en Argentine après la victoire en finale contre la France

C’est une véritable marée humaine qui s’est emparée de Buenos-Aires et du reste de l’Argentine après une finale de la Coupe du Monde pleine de rebondissements. Autour de la place de l’Obélisque de la capitale argentine, le lieu traditionnel des festivités sportives, plusieurs milliers de supporters vêtus de bleu et blanc chantaient, agitaient des drapeaux, dansaient et hurlaient de joie plus de huit heures après le match.

Ces célébrations ont duré toute la nuit et pourraient durer jusqu’à mardi. "Cela ne fait que commencer, et ça ne finira pas demain, parce qu’ils arrivent demain. On va continuer encore un peu" explique Veronica Silva, une enseignante de 44 ans interviewée par l’AFP.