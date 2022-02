Coupe du monde des clubs : Romelu Lukaku retrouve le chemin des filets et qualifie Chelsea pour la finale

Chelsea dispute actuellement la Coupe du Monde des clubs qui se déroule à Abu Dhabi ! Les Blues sont parvenus à se qualifier pour la finale ce mercredi aux dépens d’Al Hilal grâce à un unique but de Romelu Lukaku.

Le dernier but du Diable rouge remontait au 8 janvier en FA Cup lors d'une large victoire des Blues contre Chesterfield. En Premier League, il ne s’était plus montré "décisif" depuis la fin de l’année 2021. Ce but décisif et synonyme de finale pourrait donc être bon pour le moral du Belge qui traverse une période compliquée dans le club de son coeur.

En finale, Chelsea affrontera Palmeiras, tombeur d'Al Ahly en demi-finale.