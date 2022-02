Coupe du monde des clubs : Al Jazira bat l’AS Pirae en ouverture, Diaby (ex-Bruges et Anderlecht) et Kosanovic (ex-Standard) buteurs

La 18e édition de la Coupe du monde des clubs a débuté par la victoire d’Al Jazira, champion des Émirats arabes unis, pays hôte, contre les amateurs tahitiens de l’AS Pirae (4-1), jeudi au stade Mohammad Bin Zayed Stadium d’Abou Dhabi.

L’AS Pirae, qui évolue dans le championnat Elite de Polynésie française, a été contactée par la FIFA pour pallier les forfaits successifs d’Auckland City (Nouvelle-Zélande) et Tiga Sport (Nouvelle-Calédonie). Les Tahitiens n’auront pas tenu longtemps, encaissant un premier but signé Zayed Al Ameri dès la 5e minute de jeu. Ahmed Al Hashmi (25e), Milos Kosanovic, ancien de Malines et du Standard (41e), et Abdoulaye Diaby, passé par Mouscron, le Club de Bruges et Anderlecht, ont scellé le score du match (63e). En début de seconde période, l’AS Pirae a sauvé l’honneur sur un but contre son camp de Rabii Mohammed (48e).

La finale de ce tournoi, qui se joue aux Émirats arabes unis pour la cinquième fois et qui regroupe les champions de chacune des six confédérations de la FIFA, aura lieu le 12 février à Abou Dhabi.

Les autres clubs engagés sont Chelsea (UEFA), Monterrey (Concacaf), Palmeiras (CONMEBOL), Al Hilal SFC (AFC) et Al Ahly (CAF).

Champions d’Europe et d’Amérique du Sud, les Anglais de Chelsea et les Brésiliens de Palmeiras n’entreront en lice qu’au stade des demi-finales.

Al Jazira affrontera dimanche les Saoudiens d’Al-Hilal au 2e tour, dans un duel qui désignera l’adversaire de Chelsea. Les Égyptiens d’Al Ahly et les Mexicains de Monterrey seront eux opposés dans l’autre quart, dont le vainqueur rencontrera Palmeiras.

Le Bayern Munich est tenant du titre. Les clubs européens dominent la compétition avec 13 victoires, devant les Sud-Américains. Le dernier titre d’un club non-Européen remonte à 2012 avec la victoire des Brésiliens de Corinthians, qui avaient battu Chelsea en finale.