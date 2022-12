Coupe du monde : des animaux, un empoisonnement et la main de Dieu, la folle histoire des quarts anglais

Une percée magnifique avant de servir Rivaldo juste avant la pause (1-1, 45+2), un coup franc éloigné et complètement excentré malicieusement tiré direct doublé d’une énorme bourde de David Seaman (2-1, 50e), c'est tout ce dont Ronaldinho a eu besoin pour effacer le but de Michael Owen (0-1, 23e) et mettre le Brésil sur la voie de son 5e et dernier sacre mondial.