Coupe du monde de triathlon : premier podium individuel international pour Arnaud Mengal à Rome

Arnaud Mengal a décroché son premier podium individuel international en terminant à la 2e place de la manche italienne de Coupe du monde de triathlon, samedi à Rome. Seul le Portugais Vasco Vilaca a été 4 secondes plus rapides que lui, bouclant les 750m de natation, 20 km de vélo et 5 km à pied en 53:39. Marten Van Riel, victime d'une chute à vélo, a dû se contenter d'une 17e place.

Van Riel et Mengal, sortis de l'eau à une douzaine de secondes de la tête de course, ont facilement recollé aux leaders à vélo, formant un peloton de 22 triathlètes. Fort actif au sein des 1ers rangs de ce groupe, Van Riel a toutefois chuté en compagnie de 2 autres concurrents à la sortie d'un virage dans la dernière des 5 boucles à vélo. En course à pied, Vilaca, 2e cette saison du test-event de Paris, a directement pris les commandes pour ne plus les lâcher. Derrière lui, Mengal a rattrapé 15 triathlètes pour monter sur la 2e marche du podium, en 53:43, 2 secondes devant l'Allemand Simon Henseleit. Van Riel est 17e, à 5 secondes de Vilaca (54:29).

Après être monté avec les Belgian Hammers sur la 3e marche du podium de l'épreuve de relais mixte du test-event de Paris, en juillet dernier, il s'agit pour Mengal de sa 1ère médaille individuelle en Coupe du monde, le 2e niveau international après la World Triathlon Series (WTS). Il avait également terminé cette saison à la 4e place de l'Euro de distance olympique, transformé en duathlon, début juin à Madrid.

Plus tôt dans la journée, Jolien Vermeylen avait quant à elle terminé à la 4e place de l'épreuve féminine, remportée par l'Allemande Nina Heim.