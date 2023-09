Coupe du monde de triathlon : Gwen Jorgensen renoue avec la victoire, Jolien Vermeylen 5e à Valence

Jolien Vermeylen a pris la 5e place de la 6e manche féminine de Coupe du monde de triathlon, samedi à Valence, en Espagne, où la victoire est revenue à l’Américaine Gwen Jorgensen.

La championne olympique des Jeux de Rio, 37 ans, qui est revenue à la compétition dans le triple effort après sa maternité et des épisodes en athlétisme (marathon), s’est imposée, en 1h55:01, au terme de la distance olympique (1500 m natation, 40 km vélo et 10 km de course à pied). Elle a devancé les deux Allemandes Nina Eim (1h55:17) et Marlene Gomez-Göggel (1h55:24).



Première à la sortie de la transition après la natation, Jolien Vermeylen a fait partie du groupe de tête à vélo, en compagnie de Valérie Barthélémy. Longtemps à la lutte pour un podium en course à pied, l’Anversoise a toutefois dû baisser le rythme en fin de course, finissant en 5e position, en 1h56:06.



Valérie Barthelemy et Claire Michel se sont quant à elles classées respectivement 13e, en 1h57.14, et 21e, en 2h00.27. Cette dernière, qui a raté le bon wagon en cyclisme, a néanmoins réussi le 5e temps de la course à pied. Katrien Maes a abandonné.



Chez les messieurs, Arnaud Mengal, seul représentant belge, s’est classé 30e (1h45:57) d’une course remportée par l’Espagnol David Cantero Del Campo, en 1h41:10, devant l’Allemand Lasse Nygaard (1h41:11) et l’Italien Michele Sarzilla (1h41:26).