Coupe du monde de ski alpin : Mikaela Shiffrin égale le record de 86 victoires d'Ingemar Stenmark

Ce n’était qu’une question de temps avant que ça n’arrive, mais Mikaela Shiffrin égale ce vendredi le record d’Ingemar Stenmark avec une 86e victoire en Coupe du monde de ski alpin, hommes et femmes confondus. Elle a remporté le géant de Are.

L’Américaine Mikaela Shiffrin, assurée du gain de sa 5e Coupe du monde générale, a dominé ses adversaires dans ce 9e géant de la saison et la 33e des 38 épreuves de la Coupe du monde. La quintuple lauréate de la Coupe du monde s'est imposée avec 64/100e devance sur l'Italienne Federica Brignone et 92/100e sur la Suédoise Sara Hector.

Elle remporte sa 12e victoire de la saison et égale le record absolu de 86 victoires en Coupe du monde de ski alpin. Ce record appartient au Suédois Ingemar Stenmark depuis son succès le 19 février 1989 dans le slalom géant d’Aspen aux États-Unis.

"C'est une journée spectaculaire. Je voulais vraiment me battre pour le globe aujourd'hui. En première manche, j'ai eu un peu de chance et plus de difficulté dans la 2e. Mais c'est vraiment incroyable. Et si je devais choisir en début de saison après le globe du général, j'aurais pris celui du géant", explique la championne américaine après la course.

Shiffrin s’est emparée seule du record de victoires féminines le 24 janvier en gagnant le slalom géant de le Plan de Corones/Kronplatz pour décrocher son 83e succès. Le 8 janvier, son succès dans le géant de Kranjska Gora lui avait permis d’égaler le précédent record de 82 victoires de sa compatriote Lindsey Vonn.