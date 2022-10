Coupe du monde de shorttrack : la Belgique en argent dans le relais par équipe mixte à Montréal

En ouverture de la Coupe du monde de shorttrack, la Belgique a pris la deuxième place de l'épreuve du relais par équipe mixte samedi à Montréal au Canada.

Hanne et Stijn Desmet, Tineke den Dulk et Ward Pétré ont terminé derrière la Corée du Sud dans ce 2.000m en relais. Le Canada est troisième à un cheveu des Belges alors que les Pays-Bas ont été éliminés sur chute, celle de Suzanne Schulting, alors qu'elle occupait la tête de la course.

Les chronos des trois premiers :

Corée du Sud : 2'39''586

Belgique : 2'41''025

Canada : 2'41''066

Plusieurs de nos compatriotes seront encore engagés ce week-end dans les épreuves individuelles.