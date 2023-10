Coupe du monde de rugby : la Nouvelle-Zélande qualifiée pour les quarts après sa victoire bonifiée sur l'Uruguay

La Nouvelle-Zélande s'est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial-2023, en battant largement l'Uruguay avec le bonus offensif (73-0) jeudi à Lyon.

Les All Blacks, auteurs de 11 essais, doivent attendre le match entre la France et l'Italie vendredi, toujours à Lyon, pour savoir s'ils terminent premiers ou deuxièmes du groupe A et les rencontres de ce week-end pour connaitre le nom de leur adversaire en quarts.

Mais ils finiront, quel que soient les scénarios de France-Italie devant l'une de ces deux équipes.

Si la logique est respectée, tout indique qu'ils termineront deuxième de leur groupe derrière la France et qu'ils croiseront le fer face à l'Irlande lors de leur premier match à élimination directe dans une semaine au Stade de France. A moins que ce soit l'Afrique du Sud ou l'Ecosse.

La Nouvelle-Zélande dispose désormais de quelques jours pour établir les diverses projections vers son prochain match.

Brouillons et beaucoup moins précis lors de la première période qu'une semaine plus tôt face à l'Italie, les All Blacks ont du attendre la 20e minute et deux essais refusés (Roigard 8e et McKenzie 17e) avant d'ouvrir la marque grâce à une action en première main conclue par Damian McKenzie après une mêlée.

Ils ont néanmoins sécurisé dès la mi-temps le point de bonus offensif et leur qualification grâce à des essais de Mo'unga (25e) encore après une mêlée, Will Jordan (34e), magnifiquement servi par McKenzie intenable, et Roigard (38e) toujours après une mêlée.

La Nouvelle Zélande a fait largement gonfler le score en seconde période face à des Sud-Américains lessivés grâce à sept nouveaux essais, souvent inscrits après sa mêlée ultra dominatrice, par Fletcher Newell, McKenzie, Leicester Fainga'anuku, trois fois, Jordan et Tamaiti Williams.