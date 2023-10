Coupe du monde de rugby – L’Argentine émerge et s’offre une place en demi-finale en éliminant le pays de Galles

L’Argentine est la première équipe qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde de rugby 2023 après avoir éliminé le pays de Galles, invaincu lors de la phase de groupes (17-26) samedi. Les Pumas joueront contre le vainqueur du quart de finale entre l’Irlande et la Nouvelle-Zélande (samedi 21h00).

Dans un stade Vélodrome chauffé à bloc par les supporters des deux nations, les Argentins mettaient en place les meilleures séquences de jeu durant les cinq premières minutes. Le numéro 14 argentin Emiliano Boffelli manquait cependant la première pénalité du match.

C’est finalement, Dan Biggar qui, bien servi par Gareth Davies, signait et transformait le premier essai de la rencontre pour le pays de Galles (14e). Le numéro 10 ajoutait trois points avec une pénalité venue concrétiser un bon début de match gallois (21e). Juste avant la mi-temps, Emiliano Boffelli passait deux pénalités pour donner six premiers points à une équipe argentine qui retrouvait des couleurs (39e, 43e). Le numéro 14 argentin envoyait à nouveau deux pénalités entre les poteaux pour permettre à son équipe de prendre pour la première fois l’avantage au score (45e, 48e).

Après avoir souffert pendant plus de dix minutes, les Gallois trouvaient enfin la solution sur une action individuelle de Tomos Williams qui, suite à une feinte de passe, s’envolait seul sous les poteaux pour le deuxième essai du XV du Poireau, transformé par Dan Biggar (57e). Mais après un travail de sape, les Pumas s’offraient leur premier essai et une transformation pour reprendre l’avantage (68e). L’Argentine pliait totalement la rencontre dans les cinq dernières minutes (77e). Sur une offensive galloise, Nicolas Sanchez interceptait une passe et filait tout seul jusqu’à l’en-but pour offrir à l’Argentine une première demi-finale de Coupe du monde depuis 2015 après l’élimination en poule en 2019.