Coupe du monde de paracyclisme : la Belgique décroche deux médailles d'or : Louis Clincke dans le contre-la-montre, Maxime Hordies sur route

Dans la course sur route en handbike, Maxime Hordies (MH1) a parfaitement suivi l'exemple de son compatriote en se montrant le plus rapide sur le parcours de 26,4 kilomètres. Arrivé au sprint avec l'Italien Cornegliani, Hordies ne lui a laissé aucune chance et a même réussi à prendre cinq secondes sur son rival dans les derniers mètres. Le Finlandais Polvi a complété le podium.