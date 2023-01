Coupe du monde de hockey - Tom Boon : "Ce sont sans doute mes deux meilleures années... mais je ne suis pas revanchard"

Passer cette épreuve, Tom Boon est revenu plus fort sur les terrains belges et qui coïncide aussi avec un changement brutal dans sa vie : la paternité.

"Je pense que l’arrivée de mon enfant a aussi participé à mes dernières bonnes performances. On relativise beaucoup plus. Les mauvais matchs, les mauvaises décisions arbitrales, les blessures n’ont plus le même impact. Il y a désormais plus important que le hockey. Je joue plus libéré. Pour un attaquant, c’est très important. Mais ce sera la première fois que je partirai aussi longtemps. Je vais manquer son premier anniversaire. Ce sera un peu dur mais on se retrouvera début février avec, je l’espère, une belle médaille autour du cou".

Une vie de père de famille, plus calme, qui a aussi éloigné Tom Boon de son image de fêtard. "A mon âge, je ne fais plus attention aux rumeurs. Oui, plus jeune, autour de la vingtaine, j’ai eu des moments où je faisais trop la fête pour un sportif. Mais ce que l’on ne voyait jamais, c’était les séances supplémentaires que je m’imposais. Et je continue à le faire. Mais, c’est comme ça. La critique est toujours plus facile, souvent sans savoir. Mais je me sens bien dans mes baskets par rapport à cela".

Bien dans sa tête, bien dans son corps, Tom Boon a tout dans le stick pour réaliser une belle Coupe du monde. En tout cas, ses coéquipiers et ses supporters ne peuvent que l’espérer.