Coupe du Monde de hockey : Les Red Panthers versées dans la poule D avec l'Australie, le Japon et l'Afrique du Sud

Les Red Panthers connaissent les trois autres nations qu'elles rencontreront en phase de poules lors de la prochaine Coupe du Monde de hockey féminin, du 1er au 17 juillet, organisée conjointement par l'Espagne et les Pays-Bas.

La Belgique, 7e nation mondiale, a été versée dans la 4e et dernière poule de 4 nations chacune (groupe D), et aura comme adversaires au 1er tour l'Australie (FIH-4), le Japon (FIH-10) et l'Afrique du Sud (FIH-16), selon le tirage organisé ce jeudi midi à Terrassa, en Espagne, par la fédération internationale de hockey.

Les joueuses de Raoul Ehren disputeront leurs matchs de phase de groupes au stade olympique de Terrassa, à proximité de Barcelone.

Les groupes A, avec les Pays-Bas, tenants du titre, et B joueront le 1er tour au Wagener Stadion d'Amstelveen, dans la banlieue d'Amsterdam.

Les Red Panthers, médaillées de bronze au dernier Euro de 2021, devront terminer à la 1ère place de leur poule pour éviter les cross-overs, réservés aux 2e et 3e des groupes. Ceux-ci, d'après leur classement, se joueront soit en Espagne, soit aux Pays-Bas, tout comme les quarts de finale. Si elles se retrouvent en cross-overs, les Belges joueront aux Pays-Bas, contre le 2e ou le 3e de la poule A.

Seules les demi-finales et la finale seront organisées exclusivement à Terrassa, dans le stade olympique de 11.500 places.