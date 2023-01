Coupe du monde de hockey : Les Red Lions, grands favoris à leur propre succession

La Coupe du monde 2023 de hockey débute ce vendredi avec de solides ambitions pour les Red Lions qui affronteront la Corée du Sud samedi. Depuis leur sacre de 2018 (le premier de leur histoire), les Belges ont été champions d’Europe en 2019 et, surtout, champions olympiques en 2021. Bien entendu, l’Australie, les Pays-Bas ou l’Allemagne seront autant de concurrents potentiels sur la route d’un nouveau titre. Difficile néanmoins de ne pas pointer Vanash&Co comme les énormes favoris à leur propre succession, sans pour autant se voir taxer de chauvinisme.

"Il y a 4-5 équipes qui peuvent prétendre au titre mondial", confirme l’attaquant Tom Boon. "La forme du moment sera prépondérante, comme toujours. Il faudra mettre toutes les chances de notre côté".

Pour ce faire, les Red Lions ont tenté de préparer cette Coupe du monde de la meilleure des manières entre entrainements et matchs amicaux (tous remportés). "La préparation s’est très bien passée et on a eu très peu de blessés", explique le très expérimenté John-John Dohmen. "Honnêtement, j’ai connu beaucoup de préparations et je peux affirmer que l’on n’a jamais été aussi bien dans notre hockey avant une compétition. Et, honnêtement, depuis mes débuts en équipe nationale, je pense que c’est la meilleure équipe que nous ayons jamais eu. Mais cela ne veut peut-être rien dire. Il faut rester calme. On ne saura qu’à la fin si cela a été payant ou pas", sourit le médian belge, conscient aussi qu’un peu de chance est ingrédient indispensable. Pour rappel, les Red Lions se sont imposés aux Shoot-outs lors de leurs finales mondiale et olympique. Un exercice qui, certes, se prépare mais qui s’apparente parfois à une loterie.