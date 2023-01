Coupe du monde de hockey : Les Red Lions face à l’Allemagne pour un incroyable doublé mondial

L’équipe nationale belge de hockey va jouer sa septième finale dans un grand tournoi en l’espace de dix ans. Dimanche (14h30 belges) au Kalinga Stadium de Bhubaneswar, théâtre de leur sacre fin 2018, les Belges affronteront l’Allemagne dans un match qui pourrait envoyer les Red Lions au panthéon du sport.

Pour tenter le doublé planétaire, ce que le Pakistan (1978, 1982), l’Allemagne (2002, 2006) et l’Australie (2010, 2014) sont déjà parvenus à faire, les Belges pourront s’appuyer sur leur grande expérience.

Hormis Tanguy Cosyns et Maxime Van Oost, tous les Lions étaient déjà présents fin 2018 en Inde. Après avoir terminé première de son groupe, l’équipe nationale n’a pas été inquiétée par la Nouvelle-Zélande en quarts (2-0) avant d’émerger contre les Pays-Bas en demi-finales (2-2, 3-2 s-o). Longtemps malmenés, les Red Lions ont pu s’en remettre au pc de Tom Boon, à l’opportunisme de Nicolas de Kerpel et à l’imperméabilité de Vincent Vanasch aux shoot-outs.

Après deux matchs de Pro League, un amical et un duel en phase de groupes, ce sera le 5e match en quelques semaines entre Belges et Allemands. Sans Arthur Van Doren et Simon Gougnard, préservés, les Belges avaient partagé (2-2) l'enjeu en début de tournoi. "Ce sera différent cette fois, surtout avec le retour d’Arthur Van Doren, pièce maîtresse de notre échiquier", a estimé Vincent Vanasch samedi. Pour Cédric Charlier, la Belgique devra surtout bien gérer ses moments faibles face à une équipe allemande emmenée par l’efficace attaquant Niklas Wellen. "Nous avons vu lors de la phase de groupes que la différence s’opère à ces moments-là et nous avons été solides depuis le début", a dit l’attaquant.

Après des titres à la Coupe du monde (2018), européen (2019) et olympique (2021), l’équipe nationale est à une victoire d’encore un peu plus marquer l’histoire du hockey international.