Coupe du monde de hockey : l'Allemagne égalise en finale face aux Red Lions (2-2)

La Belgique retrouve Arthur van Dooren et Simon Gougnard, qui avaient été laissés au repos lors de la demi-finale. L’Allemagne hérite de deux penalty corners coup sur coup mais ne peut en profiter. A six minutes de la fin du premier quart temps, Florent van Aubel a un geste de génie. Il contrôle une balle haute dans le cercle et frappe puissamment pour ouvrir la marque (1-0). Quelques secondes plus tard, Antoine Kina, déjà impliqué sur le premier goal, adresse un centre surpuissant vers Tanguy Cosyns, parfaitement placé au second piquet (2-0). En pleine confiance, Cosyns manque de peu la 3-0. Le scénario est idéal.