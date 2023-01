Coupe du monde de hockey : la Belgique réussit son entrée en lice en venant à bout de la Corée du Sud

La Belgique entamait ce samedi la défense de son titre à la Coupe du monde de hockey en Inde. Les Red Lions ont en tout cas parfaitement débuté la compétition en l’emportant cinq buts à rien face à la Corée du Sud dans la ville de Bhubaneshwar.

Après un round d’observation lors du premier quart d’heure, la première réelle occasion arrive en milieu de deuxième quart-temps et un premier pénalty corner obtenu par les Belges. Les deux équipes se neutralisent ensuite et ne parviennent pas à se départager au repos.

Un repos qui fait du bien aux Red Lions puisque les hommes de Michel van den Heuvel entament parfaitement le troisième quart-temps en obtenant un pc dans les premières secondes. Après un premier arrêt du gardien, nos compatriotes obtiennent un nouveau penalty corner dans la foulée qu’Alexander Hendrickx transforme en but.

Un but libérateur pour les champions olympiques qui dominent ensuite largement les débats avant de subir quelques frayeurs mais Vincent Vanasch parvient à repousser tout danger.

Malgré ces quelques minutes de relâchement, la Belgique se met à l’abri grâce à un but de Tanguy Cosyns peu avant l’entame du dernier quart-temps. Florent van Aubel tue tout suspense à dix minutes du terme avant que Sébastien Dockier et Arthur de Sloover n’enfoncent le clou quelques instants plus tard pour permettre aux Belges d’entamer cette Coupe du monde de la meilleure des manières.

Une victoire que John-John Dohmen a vue depuis le banc. Victime d’un état grippal, le Brabançon a été préservé pour ce premier rendez-vous puisque van den Heuvel aura besoin de tout son effectif lors du choc qui l’attend face à l’Allemagne ce mardi.

Le match Allemagne-Belgique, le 17/1 à 14h30, est diffusé sur VOOSport.