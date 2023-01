Coupe du monde de hockey : La Belgique écrase le Japon (7-1) quintuplé de Tom Boon

En début de seconde période les Japonais sont plus solides défensivement. La Belgique obtient deux PC consécutifs qui ne donnent rien. Au fil du 3e quart-temps, c’est même le Japon qui se crée plusieurs occasions, sans réussir à tromper la vigilance de Vincent Vanasch.

Les Japonais attaquent le 4e quart-temps avec le mors aux dents. Kentaro Fukuda réduit l’écart à la 46e minute. Les Belges se réveillent enfin à la 51e minute. Un bon centre de Florent Vanobel arrive chez Tom Boon. L’attaquant belge dévie la balle entre les jambes du gardien. Dans la foulée Sebastien Dockier fait 6-1. Tom Boon scelle le score à la 56e, sur un penalty stroke.

La Belgique s’impose avec 5 buts marqués par Tom Boon. En fonction du résultat de l’Allemagne face à la Corée du Sud, on verra si les Red Lions conserveront leur place de leader du groupe synonyme de qualification directe pour les 1/4 de finales.

Si la place en quart n'est pas encore acquise à 100%, on peut dire que c'est quasi en poche... On imagine mal les Allemands gagner avec plus de 9 buts d'écart face à la Corée du Sud.