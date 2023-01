La Belgique s’est imposée face au Japon, 7-1. Malgré ce score fleuve les Belges ont manqué de constance et de régularité dans leur jeu. On retiendra notamment un 0/6 sur PC et le quintuplé de Tom Boon.

Cette large victoire permet aux Belges de s'installer en tête de leur groupe, une place qui leur assure un passage direct en 1/4 de finale.

Les Allemands qui devaient s'imposer par 9 buts d'écart face à la Corée pour ravir ce "privilège" aux Belges n'ont pas pu faire mieux "que" 7-2.