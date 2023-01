Coupe du monde de hockey : John-John Dohmen joueur le plus expérimenté du tournoi

John-John Dohmen, pierre angulaire du hockey belge depuis 2005 et ses débuts internationaux, est le joueur présent à la Coupe du monde de hockey avec le plus grand nombre d'apparitions en équipe nationale. Le milieu de terrain de 34 ans, qui évolue à l'Orée, compte 436 caps. Il s'approche inexorablement du record détenu par le Néerlandais Teun de Nooijer (453).

En Inde, où le Mondial se tiendra du 13 au 29 janvier 2023 dans les villes de Bhubaneswar et Rourkela, Dohmen devance, côté belge, Felix Denayer (361), Cédric Charlier (353), Tom Boon (325) et Simon Gougnard (317). Dohmen, qui a remporté les titres olympique, mondial et européen avec les Red Lions, devance également l'Australien Eddie Ockenden (402), l'Indien Manpreet Singh (314), le Sud-Coréen Jonghyun Jang (309), le Malaisien Raiz Rahim (306), le Néo-Zélandais Simon Child (288) ou encore l'Argentin Lucas Vila (270).