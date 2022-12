Coupe du monde de hockey 2026 : Le projet du stade de Wavre "actualisé" et tous "prêts à faire les efforts nécessaires"

Le ministère des Infrastructures sportives, la Province du Brabant wallon, la ville de Wavre et la Fédération de hockey "unissent leurs efforts pour trouver des solutions concrètes afin de faire aboutir le projet de stade régional de hockey à Wavre", lieu désigné pour accueillir conjointement avec Amsterdam la Coupe du monde 2026 de hockey sur gazon, a assuré le ministre wallon compétent, Adrien Dolimont, lundi via un communiqué.

"Chacune des parties est d’ores et déjà prête à faire les efforts nécessaires et proportionnés afin de combler le gap entre les prévisions initiales et le coût réel", assure-t-il sans détailler la répartition devant combler les quelque 4 millions d’euros manquants pour la rénovation de l’ancien stade de football Justin Peeters. Un stade qui aurait déjà dû accueillir l’Euro juniors de hockey en 2021 mais dont l’organisation avait été déplacée à Gand, déjà en raison de problèmes budgétaires. Depuis lors, et le budget initial fixé à 6,5 millions d’euros, le trou financier s’est fortement accru en partie en raison des inondations de juillet 2021 et à la flambée des prix due à l’inflation.

"Au surcoût de 2,5 millions d’euros entre l’estimation du projet et l’offre la moins onéreuse reçue pour le chantier, il convient d’ajouter l’évolution des honoraires des bureaux d’études ainsi que celle liée à la révision des prix. Le financement encore nécessaire aux porteurs de ce projet s’élève donc à plus de 4 millions d’euros", explique le communiqué du ministre, qui précise que 2 marchés distincts vont être lancés à la suite de la décision de la fédération internationale de hockey (FIH) de disputer le Mondial 2026 sur des terrains non mouillés.

"Le marché pour la rénovation de la tribune sortira rapidement et celui pour le terrain et les nouvelles infrastructures sportives pourront l’être dès réception des nouvelles normes de la FIH. Le retard potentiel, lié aux écueils conjoncturels, permettra finalement de coller au mieux avec les exigences techniques revues des instances internationales (notamment sur le type de terrain attendu). Parallèlement, le projet initial pourrait être adapté à la marge, et ce sans toucher aux aspects 'sport de haut niveau'."

"Comme je l’ai régulièrement répété ces dernières semaines, il n’est pas envisageable pour moi de ne pas faire aboutir ce projet de stade de hockey. Toutes les conditions sont réunies pour trouver des solutions concrètes et proportionnées entre les parties. En repensant le projet, en le questionnant à la lumière des nouvelles attentes et en faisant preuve de créativité, la ville de Wavre, la Fédération de Hockey et la Wallonie auront fait preuve de pragmatisme et de lucidité", conclut et assure le ministre des Infrastructures sportives.