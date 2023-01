Coupe du monde de handball : "Le tournoi des Belges est déjà réussi, mais la Belgique peut prendre des points sur les deux derniers matches"

Malgré une belle volonté affichée notamment en seconde période par les Red Wolves, la Belgique n’a rien pu faire face à l’Égypte, lors du premier match du tour principal du championnat du monde. Elle s’incline 33-28 et ne disputera pas les quarts de finale. Mais pour notre consultant Thomas Cauwenberghs, le tournoi des Belges est déjà une réussite.

"On a retrouvé une équipe beaucoup belge plus convaincante en 2e mi-temps. La 1ère période s’explique aussi par le côté non abouti face au Bahreïn, match ciblé par les Belges. On a vu une Belgique en 2e beaucoup plus convaincante qui voulait jouer vers l’avant et j’ai retrouvé cette équipe qu’on avait vue face au Danemark et face à la Tunisie. Ça, c’est encourageant pour la suite du tournoi.", commence par débriefer notre consultant Thomas Cauwenberghs après la défaite des Red Wolves face à l’Egypte.

Si le coach belge a aussi pu faire tourner, Thomas Cauwenberghs est aussi revenu sur la drôle de façon de compter les points au classement, mais aussi sur le tournoi des Belges, déjà réussi : "C’est un peu bizarre, d’autant plus que le match face au Bahreïn est un match coché par la Belgique. Mais il ne faut pas se projeter trop loin. On est compétiteur, mais le tournoi des Belges est déjà réussi. Il faut profiter aussi de ces moments-là. Par contre, la Belgique peut prendre des points sur les deux derniers matches qu’ils leur restent."

Les Red Wolves rencontreront encore la Croatie (le samedi 21) et les États-Unis (le lundi 23).