Coupe du monde de handball : "La Belgique se fait respecter, les adversaires jouent clairement le jeu"

Notre consultant Thomas Cauwenberghs est revenu au micro de Frank Peterkenne sur la prestation de l’équipe nationale belge de handball après la défaite (34-26) des Red Wolves face à la Croatie durant le Tour principal de la Coupe du Monde. "Le point positif à soulever après ce match est le jeu global de l’équipe et surtout le jeu sur grand espace. On a construit cela au fur et à mesure du tournoi. On a beaucoup parlé sur les rapports physiques durant le jeu mais sur ce tournoi, on a aussi grandi sur cela, le jeu sur grand espace. Par contre on doit améliorer le duel tireur gardien de but. On voit que c’est compliqué pour nous. On manque de profils en tirs lointains."

Battus de 8 buts, les Red Wolves n’ont pas démérité face aux vice-champions d’Europe 2020. Les Belges se sont frottés à de grosses équipes durant ce mondial : l’Egypte, le Danemark, la Croatie. Mais leur groupe reste disputé. "Un championnat du monde, c’est dur. Les poules sont serrées" explique Thomas Cauwenberghs. "Cela montre l’intérêt de ce championnat du monde. La Belgique se fait respecter : les adversaires jouent clairement le jeu."

Reste maintenant un ultime matche pour les Belges, qui ne pourront pas viser la qualification pour les 1/4 de finale. Une rencontre face aux Etats-Unis lundi. "Ce sera notre point final. Ce serait bien idéalement de terminer par une victoire" conclut notre consultant.