Coupe du monde de handball : En immersion avec les Red Wolves (VIDEO)

La Coupe du monde de handball bat son plein en Suède. La Belgique, déjà éliminée, jouera ce lundi son dernier match face aux Etats-Unis.

Pour leur première participation aux mondiaux, nos Red Wolves ont brillé en se qualifiant pour le 2e tour, un exploit historique pour le handball noir, jaune, rouge. Ce rendez-vous avec la crème du "hand" c’est la réalisation d’un rêve de gosse pour de nombreux joueurs de notre équipe nationale. Un rêve possible grâce à du travail et beaucoup de sacrifices.

Une épopée qui restera à jamais gravée dans les mémoires de ces joueurs et du staff qui ont accepté d’être suivi au plus proche de cette aventure, par une équipe RTBF Sport. Un reportage en immersion réalisé par Thibaut Rinchon et Cédric Hamiet, au cœur de la meute des Red Wolves.