Coupe du Monde de football : débordements dans le centre de Bruxelles en marge du match Belgique-Maroc

En marge du match Belgique-Maroc au Qatar, un attroupement s’est formé dans le centre de Bruxelles sur le piétonnier au niveau du Palais du Midi. Des dizaines de jeunes se sont retrouvés, certains avec un drapeau marocain sur le dos.

Les esprits se sont échauffés lorsque l’arbitre a annulé le premier but de Ziyech et la tension est montée encore un peu plus au début de la deuxième mi-temps. Les quelque 150 jeunes présents entre la Bourse et la gare du Midi se sont énervés. Le feu a été bouté à une poubelle, des pétards et des feux d’artifice ont été tirés.

La tension est de nouveau montée d’un cran, les jeunes s’en prenant aux véhicules qu’ils croisaient. Une voiture de location vide a été abîmée et projetée contre d’autres véhicules. Peu après, une première autopompe est intervenue pour disperser les jeunes. Police et jeunes se sont affrontés pendant quelques minutes.