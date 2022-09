Coupe du monde de football : certains sponsors des Diables rouges seront moins visibles au Qatar

La coupe du monde de football au Qatar fait beaucoup parler d’elle. Des matchs de football sont organisés dans des stades climatisés situés en plein désert, avec des craintes liées à l’environnement et aux droits humains à la clé. Il y a plus d’un an, The Guardian révélait que plus de 6500 travailleurs seraient morts au Qatar depuis l’attribution de la Coupe du monde.

Ce contexte pousse certains sponsors à s’interroger sur la manière dont ils seront présents à la grand-messe du ballon rond au Qatar. Si le football reste un marché intéressant pour eux, ces sponsors modifient leur tactique. ING par exemple, continuera à sponsoriser les Diables Rouges, mais se rendra moins visible.

