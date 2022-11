Coupe du monde de cyclocross : victoire de Puck Pieterse chez les dames à Overijse pour un top 6 néerlandais

La Néerlandaise Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) a remporté l’épreuve de Coupe du monde de cyclocross d’Overijse, 6e des 14 manches de la saison dans les labourés.

Sous la pluie et dans la boue, Pieterse, 20 ans, signe sa première victoire en Coupe du monde de la saison, et sa plus belle victoire en carrière, à l’issue des 14,6 kilomètres proposés aux concurrentes, en majorité néerlandaise. Le top 6 à l’arrivée vient en effet des Pays-Bas.

Fem Van Empel, 20 ans aussi, victime de plusieurs chutes, termine 2e à un peu plus d’une minute (1 : 03) et conforte sa place de leader de la Coupe du monde après avoir remporté les quatre premières épreuves de la saison.

Shirin van Anrooij, victorieuse de la 5e manche à Beekse Bergen aux Pays-Bas, est cette fois 3e (1 : 36) devant Lucinda Brand 4e à 1 : 51, Ceylin del Carmen Alvarado 5e à 1 : 56 et Anniek van Alphen 67e à 2 : 09.

Premières Belges, Marion Norbert Riberolle est 14e, Sanne Cant 17e et Alicia Frank 18e.

Chez les juniors, la victoire est revenue à Yordi Corsus devant Viktor Vandenberghe. Le Néerlandais Floris Haverdings 3e, complète le podium.

Chez les juniores, Lore De Schepper s’est imposée devant Shanyl De Schoesitter. La Néerlandaise Roxanne Takken est 3e.

La prochaine épreuve est prévue à Hulst aux Pays-Bas le 27 novembre avant le rendez-vous à Anvers le 4 décembre.