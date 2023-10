Coupe du monde de cyclocross - Thibau Nys: "Je n'ai su qu'à la fin que c'était gagné"

Thibau Nys (Baloise Trek Lions) a décroché à 20 ans son premier succès en Coupe du monde de cyclocross en s'imposant dimanche à Waterloo, aux Etats-Unis.

"Je me suis retrouvé devant à la fin du 1er tour, j'ai alors compris que j'avais de bonnes jambes. J'ai pu continuer à un rythme élevé", déclare Nys, qui pouvait compter sur la présence de son coéquipier Pim Roonhaar en tête de course. "Il allait attaquer et Eli Iserbyt a dû y aller. Iserbyt a ensuite eu un problème avec sa chaussure et est passé par le poste matériel. J'ai roulé vers Ronnhaar que j'ai dépassé. A ce moment, j'ai pu rouler seul jusqu'à l'arrivée, sans parvenir à baisser le rythme. Ce n'est que quand j'ai franchi le pont pour la dernière fois que j'ai su que c'était gagné". Vainqueur des trois dernières éditions du cross américain, Eli Iserbyt doit cette fois se contenter de la 2e place. "Je cours toujours pour gagner et je n'ai pas pu le faire aujourd'hui. Si vous terminez deuxième, peu importe que vous ayez eu une très bonne journée. J'avais les jambes pour gagner et certainement pour me battre pour la victoire. C'est maintenant le deuxième week-end consécutif que les choses ne se passent pas vraiment bien", a indiqué le coureur de Pauwels Sauzen-Bingoal.