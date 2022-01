La Néerlandaise Marianne Vos a remporté la course féminine. La championne des Pays-Bas s'est imposée en solitaire avec 10 secondes d'avance sur sa compatriote Lucinda Brand, championne du monde en titre qui était déjà assurée de s'adjuger le classement final de la Coupe du monde depuis la semaine dernière.

Les Néerlandaises Puck Pieterse et Fem Van Empel prennent les 3e et 4e place, tandis que la Hongroise Blanka Vas complète le top 5. La première Belge est Alicia Franck, 11e. Sanne Cant s'est classée 13e.

Marianne Vos, 34 ans, a enlevé son 4e succès en Coupe du monde cette saison, et ce à une semaine des championnats du monde, qui auront lieu le weekend prochain à Fayetteville, aux États-Unis. Lucinda Brand y défendra son titre conquis l'an dernier à Ostende.

Lucinda Brand, 32 ans, a fait honneur à son maillot arc-en-ciel, elle qui a été notamment sacrée championne d'Europe en novembre à Wijster. Dominant la saison dans les labourés, la native de Dordrecht, qui s'est encore imposée samedi à Hamme, a remporté dimanche le classement final de la Coupe du monde de cyclocross pour la deuxième année d'affilée.

Au général, Brand, victorieuse à six reprises cette saison, termine avec 432 points devant ses compatriotes Denise Betsema (361) et Puck Pieterse (360).