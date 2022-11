Coupe du monde de cyclocross : deuxième victoire de rang pour Puck Pieterse, qui s’impose à Hulst

La Néerlandaise Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck), déjà lauréate à Overijse dimanche dernier, s’est imposée à Hulst lors de la 7e des 14 manches de la Coupe du monde de cyclocross, dimanche aux Pays-Bas. Comme lors de chaque épreuve cette saison, le podium a été entièrement trusté par les Pays-Bas, plaçant Fem Van Empel (Pauwels Sauzen – Bingoal) et Shirin Van Anrooij (Baloise Trek Lions) aux deuxième et troisième places à respectivement 0 : 42 et 1 : 47 de Pieterse.

Dans des conditions boueuses et pluvieuses, Pieterse, 20 ans et championne d’Europe espoirs, a dominé la concurrence pour la deuxième fois de suite après l’avoir déjà fait à Overijse.

Première à venir briser cette hégémonie 'oranje', la Belge Marion Norbert-Riberolle a pris la 6e place à 2 : 32, derrière Ceylin Alvarado, 4e à 2 : 06, et Lucinda Brand, 5e à 2 : 12.

Lauréate des quatre premières courses de la saison, Van Empel est toujours en tête du général avec 250 points. Elle devance très largement Pieterse (165) et Alvarado (152).

Dans la foulée se tiendra l’épreuve messieurs, qui verra le retour à la compétition du Néerlandais Mathieu van der Poel, quadruple champion du monde dans les labourés. Il sera notamment opposé au Britannique Tom Pidcock, champion du monde actuel, ainsi qu’aux Belges Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout et Laurens Sweeck.

La prochaine épreuve est prévue dimanche prochain à Anvers. La course féminine débutera à 12h30, celle des messieurs à 14h.