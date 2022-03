Coupe du monde de biathlon : Vetle Christiansen remporte le départ groupé d'Otepää, le gros globe pour Fillon Maillet

Le Français Quentin Fillon Maillet a remporté le gros globe de cristal du classement général de la Coupe du monde de biathlon en terminant à la deuxième place du départ groupé d'Otepää, remporté par le Norvégien Vetle Christiansen, samedi en Estonie.

Fillon Maillet, 29 ans, remporte le premier gros globe de sa carrière et succède au palmarès au Norvégien Johannes Boe, triple tenant du gros globe. Le Jurassien devient le quatrième biathlète français à remporter le classement général de la Coupe du monde après Patrice Bailly-Salins, Raphaël Poirée et Martin Fourcade, vainqueur sept fois de suite entre 2012 et 2018.

Avec 870 points, le champion olympique de l'individuel et de la poursuite ne peut plus être rejoint en tête avant la dernière étape de la Coupe du monde à Oslo en Norvège du 17 au 20 mars. Le Français Emilien Jacquelin occupe la deuxième place avec 625 points devant le Suédois Sebastian Samuelsson (596).

Vetle Christiansen s'est lui montré le plus rapide du départ groupé 15 km avec un chrono de 34:29.6 en plus d'un sans-faute au tir. Fillon Maillet a pris la deuxième place à 5.9 secondes et le Norvégien Sivert Bakken complète le podium à 15.5 secondes.

Le départ groupé 12,5 km dames est lui programmé samedi à 15h15.