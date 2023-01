Coupe du monde de biathlon : la Belgique, excellente au tir, 10e du relais mixte de Pokljuka remporté par la France

La Belgique s'est classée 10e du relais mixte disputé à Pokljuka en clôture de la quatrième étape de la Coupe du monde de biathlon, dimanche, en Slovénie. La France s'est imposée.

Florent Claude, Thierry Langer et Lotte Lie ont réalisé un sans-faute au tir, alors que Maya Cloetens commettait deux erreurs, une au premier tir et une au second. Avec un total de deux fautes seulement, le relais belge s'est montré le plus précis depuis le pas de tir parmi les 24 équipes au départ. Le quatuor a terminé son parcours en 1h24:01, à 4:12.1 de la France.

Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Anaïs Chevalier-Bouchet et Julia Simon l'ont emporté en 1:19:48.9 (7 erreurs au tir). L'Italie (7 erreurs) a pris la deuxième place à 24.6, devant la Suède (5 erreurs), troisième à 47.2.

La Coupe du monde de biathlon prendra à présent la direction de l'Allemagne pour le cinquième rendez-vous de la saison, programmé à Ruhpolding du 11 au 15 janvier.