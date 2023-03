Coupe du monde de biathlon : Johannes Boe enlève la mass start finale en Norvège, Florent Claude 26e

Johannes Boe a remporté la 21e et dernière épreuve individuelle de la Coupe du monde de biathlon, la mass-start (15 km) d’Oslo Holmenkollen, dimanche en Norvège. Malgré deux tours de pénalité en raison de son 18/20 sur le pas de tir, le Norvégien a enlevé sa 16e victoire individuelle de la saison en Coupe du monde. Il a relégué le Suisse Niklas Hartweg, parfait au tir, à 26.2 secondes. Le Norvégien Vetle Christiansen, auteur également d’un sans-faute a pris la 3e place à 35.2.

Florent Claude, 31 ans, qui figurait parmi les trente biathlètes présents, a pris la 26e place à 3 : 29.7. Il a dû parcourir à trois reprises l’anneau pénalité à la suite de trois cibles manquées, une dans chacune des trois dernières séances de tir. Au classement final de la Coupe du monde, Johannes Boe, qui était assuré depuis longtemps du gain de son 4e gros globe, boucle cette saison riche de 16 victoires avec 1589 points. Il devance deux de ses compatriotes Sturla Laegreid (1098) et Vetle Christiaensen (935). Ce dernier ajoute le petit globe de la spécialité à celui de l’Individuel. Boe décroche ceux du sprint et de la poursuite. Florent Claude termine à la 23e place du classement final de la Coupe du monde avec 341 points et Thierry Langer au 58e rang avec 43 points.