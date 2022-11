Coupe du monde de biathlon : Florent Claude 48e de l'individuel, podium surprise à Kontiolahti

Le Français Quentin Fillon Maillet, porteur du maillot jaune en tant que lauréat de la précédente Coupe du monde, n'a fini que 15e à 2:34.3 à 18/20. Le Norvégien Tarjei Boe, vainqueur du petit globe de l'individuel la saison dernière, arborait le maillot rouge. Il a connu une journée sans avec six cibles manquées il a franchi la ligne à 5:50.6 en 53e position. Son frère Joannes Boe, triple lauréat de la Coupe du monde, s'est classé 12e à 2:25.2.

Plusieurs changements interviennent cette année en Coupe du monde. Désormais tous les points accordés aux 40 premiers de chaque épreuve seront comptabilisés. Jusqu'à la saison dernière les deux moins bons résultats n'étaient pas pris en compte. Les points attribués aux vainqueurs passent de 60 à 90 points, ceux au 2e classé de 54 à 75 et au 3e de 48 à 60, de quoi marquer davantage la différence entre une victoire et une place d'honneur. Enfin, les résultats des championnats du monde qui se disputeront en 2023, du 8 au 19 février à Oberhof en Allemagne, ne seront plus pris en compte dans le classement de la Coupe du monde.

Deux autres épreuves individuelles sont programmées dans cette première étape, et la plus septentrionale, de la Coupe du monde à Kontiolahti : le sprint (10 km) le samedi 3 décembre et la poursuite (12,5 km) le dimanche 4 décembre. Le premier des cinq relais est lui annoncé pour le jeudi 1er décembre.