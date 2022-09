Coupe du monde de basket féminin : les Belgian Cats face aux tenantes du titre américaines pour leur premier match (Direct vidéo 3h30)

Après une première participation historique pour le basket belge (messieurs et dames) à une Coupe du monde seniors à Tenerife en 2018, les Belgian Cats entament jeudi à Sydney, face aux tenantes du titre et championnes olympiques américaines, leur second Mondial. Cette rencontre entre la Belgique et les USA est à suivre en direct vidéo dès 3h30 du matin.

Après avoir fait sensation il y a quatre ans avec une 4e place, l'équipe belge a cependant bien changé. Le Français Valéry Demory a succédé à Philip Mestdagh et l'effectif s'est rajeuni. Jana Raman, maman depuis mai, est absente, Kim Mestdagh a mis sa carrière internationale entre parenthèses et sa sœur Hanne y a mis un terme. Seule Hind Ben Abdelkader vient s'ajouter à une formation versée dans le groupe A avec les États-Unis (jeudi 3h30 belges), la Corée du Sud (vendredi 5h00), Porto-Rico (samedi 12h30), la Bosnie-Herzégovine (lundi 3h30) et la Chine (mardi 5h30).

Becky et Billie Massey, les jeunes Maxuella Lisowa et Ine Joris complètent un cinq de base emmené par Emma Meesseman et Julie Allemand, à peine rentrées de WNBA et une saison à Chicago Sky qui les a conduites en demi-finales des play-offs. Antonia Delaere, Kyara Linskens et Julie Vanloo donnent de l'expérience au groupe, qui pourrait avoir un bon coup à jouer.

L'autre poule rassemble Serbie, championne d'Europe, mais à un tournant de génération et sans sa joueuse vedette (Aleksandra Crvendakic), Japon (sans sa meneuse phare, Rui Mashida et avec un nouveau coach aussi), France (avec un nouveau coach et sans son emblématique intérieure Sandrine Gruda), Mali, Canada, un outsider, et Australie, candidate à un podium avec le retour de la légendaire Lauren Jackson, sortie de sa retraite à 41 ans.

Il faudra être parmi les quatre premiers de sa poule pour aller en quarts de finale, déterminés par un tirage au sort où les deux premiers de chaque groupe sont têtes de série.