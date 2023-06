Coupe du monde de basket 3x3 : suivez les demi-finales et finales (Direct vidéo 14h30)

Les demi-finales et finales de la Coupe du monde de basket 3x3 sont à suivre cet après-midi sur Auvio. Dès 14h30, début des demi-finales féminines. La France, tenante du titre, tentera de conserver sa couronne mondiale après un parcours sans faute. Attention aux Américaines emmenées par la très bankable Hailey Van Lith. Chez les hommes, les insatiables Serbes défendront une fois de plus leur titre. Après un quart de finale âpre remporté face au pays organisateur autrichien, la bande à Stojacic et Majstorovic ont une voie royale pour perpétuer leur domination... mais attention là aussi au Team USA, dont les rangs ont été renforcés par un ex-joueur NBA en la personne de Jimmer Fredette.