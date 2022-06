Coupe du monde de basket 3x3 : les Belgian Cats entament leur compétition (LIVE vidéo 17h)

La Coupe du monde de basket 3x3 bat son plein sur la Groenplaats d'Anvers. Après les débuts en fanfare des Lions lors de la première journée de compétition (victoires contre la Slovénie et l'Egypte), c'est autour de l'équipe féminine de faire son entrée en lice. Le quatuor composé de Laure Resimont, Ine Joris, Becky Massey et Julie Vanloo est ambitieux. Et pour cause, les quatre joueuses défendent habituellement les couleurs belges au sein des Belgian Cats en basket à 5. Cette incartade dans le monde du 3x3 pourrait-elle leur donner des ailes ? Le public sera pleinement acquis à la cause des joueuses belges.