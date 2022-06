Coupe du monde de basket 3x3 : les Belgian Cats contre les favorites polonaises (LIVE Vidéo 17h30)

Le début de semaine est idyllique à Anvers. Après le sans-faute des Belgian Lions 3x3, qui ont remporté quatre succès sur quatre matchs de poule, les Belgian Cats vont également tenter de continuer leur sans-faute. Dans sa journée inaugurale, le quatuor belge a fait le boulot en battant la Mongolie et l'Egypte, non sans stress, mais avec fierté. Cet après-midi, c'est la Pologne qui se dresse face aux Résimont, Joris, Van Loo et Massey. Une équipe qui a remporté ses premiers matchs de manière autoritaire. Cette rencontre sera décisive pour le gain de la première place, qui offre un accessit direct aux quarts de finale.