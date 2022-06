Coupe du monde de basket 3x3 : la Belgique entre bien dans le tournoi et bat l'Égypte et la Slovénie

Dans son premier match disputé à 17h30, la Belgique affrontait la Slovénie. Nick Celis, Thibaut Vervoort, Maxime Depuydt et Bryan De Valck ont d'emblée pris le contrôle du match notamment grâce au toujours très précieux Thibaut Vervoort. Le marquoir filait de 3-0 à 6-0. La Slovénie (N.16) est ensuite revenue à 9-5. La Belgique a continué à faire la course en tête (15-8) et à trois minutes de la fin, le score était de 17-12. Bien soutenue par le public, elle s'imposait logiquement 21-16.

Les Belges, 4e au ranking de la FIBA, disputent leur première Coupe du monde 3x3 après avoir terminé 4e des JO de Tokyo l'été dernier. Ils joueront encore dans leur poule jeudi contre les États-Unis (FIBA 5) à 17h30 et l'Autriche (FIBA 13) à 21h35. Le vainqueur de chaque groupe se qualifie pour les quarts de finale. Les équipes classées 2e et 3e s'affrontent en huitièmes de finale.

La Belgique est aussi présente dans le tournoi féminin. Les Cats (47e au ranking de la FIBA) Ine Joris, Julie Vanloo, Laure Resimont et Becky Massey joueront dans le groupe C à partir de mercredi. Elles rencontreront d'abord la Mongolie (N.6) à 17h30, puis l'Egypte (N.13) à 21h35. Vendredi, ce seront la Pologne (N.2) à 17h30 et la République dominicaine (N.22) à 21h35 qui se mesureront à elles.