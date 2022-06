Coupe du monde de basket 3x3 : après la victoire contre les USA, les Lions affrontent l'Autriche (direct vidéo 21h35)

Les USA réagissent et renversent la situation (15-17). La Belgique est dans les cordes mais Vervoort décoche un tir longue distance indispensable (17-17). A 20 secondes de la fin Celis égalise au bout du chrono. L’arbitrage vidéo confirme la validité du panier (18-18). Direction la prolongation.



Le héros Vervoort sort à nouveau de sa boîte de sa boîte. Il force les fautes et obtient deux lancers francs. Il les convertit et valide le succès belge (20-18).



Avec cette troisième victoire en trois matches, les Belges prennent aussi une belle option sur la première place du groupe D. Il faudra finir le travail ce soir face à l’Autriche sur le coup de 21h30.



Notre équipe nationale, 4e au ranking de la FIBA, dispute sa première Coupe du monde 3x3 après avoir terminé 4e des JO de Tokyo l’été dernier.

Le vainqueur de chaque groupe se qualifie pour les quarts de finale. Les équipes classées 2e et 3e s’affrontent en huitièmes de finale. Les huitièmes et quarts de finale se joueront samedi. Les demi-finales et les finales pour le bronze et d’or suivront le dimanche. La finale des dames débutera à 20h55, celle des messieurs à 21h30.