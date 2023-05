Coupe du monde basket 3x3 : Suivez Belgique-Lituanie dès 14 heures (Live Vidéo)

Après une belle victoire inaugurale contre Israël (21-18) la Belgique continue sa quête d’une médaille mondiale à Vienne ! Il y a un an la Belgique avait dû se contenter d’une 4e place frustrante lors de la Coupe du monde disputée à Anvers.

L’équipe emmenée par Thibaut Vervoort a donc bien entamé son tournoi dans la capitale autrichienne. Pour ce tournoi qui a lieu durant toute la semaine, la Belgique ne pourra pas compter sur son cerveau Nick Celis ainsi que sur l’autre pionnier du projet Thierry Marien. Ils sont soupçonnés d’avoir fraudé en 2021 dans l’optique d’une qualification pour les JO de Tokyo et ont ainsi été écartés, d’un commun accord entre Basketball Belgium et la fédération néerlandophone. Steve Ibens, le coach du 3x3 aligne cependant quatre joueurs d’expérience : au côté de Vervoort, on retrouve Dennis Donkor, Casper Augustijnen et Bryan De Valcke.

Le programme du jour :

Belgique – Israël : 21-18

14h : Belgique – Lituanie

A noter que Maxime Depuydt, représentant francophone de l’équipe au mondial 2022, sera notre consultant dès jeudi pour suivre les exploits de l’équipe belge !