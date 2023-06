Coupe du monde Basket 3x3 : la Belgique trébuche contre la Pologne et compromet ses chances de filer en 8e

Douche froide pour la Belgique à la Coupe du monde de basket 3x3. Après leur défaite douloureuse face à la Lituanie, les Belges ont concédé un 2e revers consécutif en s’inclinant assez lourdement contre la Pologne (21-15). Une défaite, qui ne souffre malheureusement d’aucune contestation au vu du niveau de jeu belge, qui compromet sérieusement les chances, pour nos compatriotes, de se qualifier pour les 8e de finale.

1 victoire, 1 défaite pour les Belges avant d’affronter la Pologne, qui se retrouve, elle, déjà dos au mur après ses deux revers initiaux. La mission s’annonce donc limpide : ne pas laisser les Polonais revenir dans le tournoi et, vite, oublier le revers face à la Lituanie.

Malheureusement, en basket 3x3, tout peut parfois aller très vite. Trop vite. Un panier, un 2e et on retrouve la confiance qui nous fuyait jusque-là. La Pologne l’a bien compris. Intenables, les Polonais artillent de loin. Step-backs, side-steps, tirs contestés, tout y passe… et tout rentre. En face, les Belges, trahis par la cruelle imprécision de leur leader, Thibaut Vervoort (5 points seulement sur les 2 premiers matches) souffrent.

Seul Dennis Donkor, franchise player belge improvisé, fait illusion et maintient les Belgian Lions dans le match. Malheureusement pour eux, en face, l’arbalète ne s’enraie pas et continue de mitrailler. L’écart croît, 10-5 après quatre minutes, 18-10 à 3m30 de la fin du match. Les Belges tentent de revenir mais la Pologne ne tremble pas au moment de conclure : 21-15 et donc une 2e défaite consécutive pour les Belges.

Et si celle face à la Lituanie était à craindre au vu du prestige de l’adversaire, celle-ci est beaucoup plus fâcheuse. Surtout que Thibaut Vervoort navigue toujours en eaux troubles (0/16 derrière la ligne !), bien loin de son niveau habituel. Et quand votre homme fort ne répond pas..