Coupe du monde basket 3x3 : la Belgique battue et frustrée par la Lituanie, 22-18

La Belgique (tête de série N°5) n’a pas fait le poids face à la Lituanie (N°3) cet après-midi lors de son deuxième match de poule à la Coupe du monde de basket 3x3. Les Lions se sont inclinés, 22-18, dans ce match important dans l’optique de la première place du groupe, qualificative pour les ¼ de finales.

Pris à la gorge dès l’entame du match, les joueurs belges n’ont pas été capables de répondre au défi physique proposé par les Lituaniens. A l’image d’un Thibaut Vervoort, peu inspiré depuis le début du tournoi, les Lions ont commis trop de fautes et se sont montrés particulièrement maladroits dans leurs tentatives à distance.

Menée de 6 points, la Belgique a néanmoins réussi à revenir à 3 points de la Lituanie à 3 minutes de la fin. Mais les loupés de Dennis Donkor, sur lancé franc, et de Casper Augustijnen ont sans doute coûté cher aux Lions. Les Belges ont encore eu des occasions de revenir en toute fin de match, revenant même à 19-18, mais ils s'inclinent finalement 22-18.

Plus tôt ce lundi, la Belgique avait battu Israël (N°14) sur le score de 21-18. Elle clôture donc cette première journée avec un bilan mitigé. Les Belges, 4e du dernier Mondial visent le Top 8 à Vienne. Ils joueront leurs 3e et 4e matchs de poule ce jeudi contre la Pologne (N°11) et Porto-Rico (N°16).

Les vingt équipes qualifiées pour cette Coupe du monde ont été réparties dans 4 groupes. Les premiers de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour les ¼ de finale, les deuxièmes devront passer par un match de barrages.