Coupe du monde au Qatar : un journaliste américain meurt alors qu’il commentait le match Argentine – Pays-Bas

Le journaliste avait indiqué il y a quelques jours aux abonnés de sa lettre d’information sur internet s’être rendu dans une clinique du centre des médias au Qatar "et ils ont dit que j’avais probablement une bronchite".

Peu de sommeil, beaucoup de stress

"Mon corps finit par me lâcher. Trois semaines avec peu de sommeil, beaucoup de stress et de travail peut avoir cet effet sur vous […] J’ai pu sentir le haut de ma poitrine supporter un nouveau niveau de pression et d’inconfort", décrivait-il.

Il avait précisé que la prise d’antibiotiques et "d’un puissant sirop antitussif" l’avait "fait se sentir un peu mieux au bout de quelques heures. Mais c’est toujours : No bueno".

"Grant avait fait du football l’œuvre de sa vie et nous sommes dévastés que sa brillante plume et lui ne soient plus parmi nous", a écrit la Fédération dans un communiqué, soulignant que "toute la famille du football aux Etats-Unis (avait) le cœur brisé" par son décès.

Wahl avait été retenu le 21 novembre par du personnel de sécurité au Qatar parce que, avait-il expliqué sur Twitter, il portait un T-shirt arc-en-ciel au match entre les Etats-Unis et le Pays-de-Galles, pour apporter son soutien aux droits LGBT +.

Les relations homosexuelles sont criminalisées au Qatar.

Il avait intégré en 1996 la rédaction de Sports Illustrated – à l’époque numéro un aux Etats-Unis des publications sportives – pour écrire sur le football. Il y est resté jusqu’en 2020 et a commencé à travaillé chez CBS Sports l’année suivante.

L’annonce de son décès a suscité de nombreuses réactions dans le monde.

"Les fans de football et de journalisme de la plus grande qualité savaient que l’on pouvait compter sur Grant pour offrir des histoires perspicaces et palpitantes au sujet de ce sport et ses plus grands protagonistes : équipes, joueurs, entraîneurs et toutes ces personnes qui font du football un sport à part", a relevé US Soccer.