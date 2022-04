Coupe du monde au Qatar : un déplacement hors de prix pour les supporters.

Fabien De Ro est membre du "1895 Belgian Fan Club", avant même l’ouverture des ventes de billets, aujourd’hui, il avait pris ses renseignements et sorti sa calculette : "60 euros pour le ticket. Le vol le moins cher, c’est depuis Paris. 100 euros de TGV jusqu’à Paris puis le vol aller-retour le moins cher, actuellement, c’est 1395 euros. Pour le logement, d’après les informations fournies par l’Union Belge, on devrait pouvoir trouver entre 70 et 320 euros la nuit. Pour deux nuits et un match, tout compris, on serait donc entre 1695 et 2275 euros". Fabien était de la partie, lors de la Coupoe du Monde en Russie, il y a quatre ans : "On s’en était sorti pour 450-500 euros pour les billets, 4 nuits et le transport, sachant qu’on logeait en Pologne et qu’on avait fait le trajet en Russie pour le match".