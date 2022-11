Coupe du monde au Qatar : les conseils d’un expert en cybersécurité pour éviter de se faire espionner

Du bon sens et de la vigilance

Mais pas de panique, il existe quelques conseils de base que vous pouvez appliquer sans pour autant partir avec un nouveau téléphone. "Le Qatar est un pays un peu ambigu et ambivalent en matière d’informatique", nous rappelle l’expert. "C’est un peu à la tête du citoyen, mais aussi selon l’ampleur de l’événement."

"Moi je conseille principalement de faire attention à ce qu’on dit sur les réseaux sociaux quand on est au Qatar, car ils sont clairement suivis."

N’hésitez donc pas, avant votre départ, à "nettoyer" vos profils Instagram, Facebook, Twitter ou encore TikTok. Si la méthode n’est pas infaillible (on peut toujours retrouver des traces, notamment dans le cache référencé par Google), cela limite déjà les dégâts.

À l’hôtel, et dans les lieux publics, évitez également de laisser traîner vos appareils électroniques, et n’accordez pas une confiance aveugle aux réseaux Wi-Fi proposés par les établissements. "Évitez au maximum de vous y connecter. Ou bien déployez un bon VPN et un bon antivirus en amont", conseille Axel Legay.