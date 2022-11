Coupe du Monde au Qatar : le délicat positionnement des sponsors des Diables Rouges

Prenons l’exemple d’ING. C’est l’un des 14 sponsors de l’Union belge de football. Chez ING, on se déclare "fier d’être le sponsor des Diables et des Red Flames", comme l’explique Renaud Dechamps, porte-parole d’ING Belgique. Le groupe financier a d’ailleurs renouvelé son partenariat avec l’Union belge jusqu’en 2028.

Par rapport à la compétition organisée en ce moment au Qatar, la position d’ING est claire. "Sur base de rapports d’Amnesty International, de contacts et d’échanges qu’on a avec notre partenaire, l’Union belge, et d’échanges en interne par rapport à nos valeurs, nous avons décidé, depuis pas mal de temps, de ne pas inviter de personnel sur place, ni d’inviter des relations d’affaires au Qatar", explique Renaud Dechamps. Et il ajoute : "on a décidé de ne pas non plus utiliser la Coupe du Monde au Qatar comme vecteur, comme élément de campagne publicitaire". Bref, si des publicités d’ING devaient circuler ces jours-ci, elles mettraient en valeur, par exemple, les offres d’investissement ou de crédit de la banque, sans allusion à la Coupe du monde.

Pour ING, le partenariat avec l’Union belge dépasse le cadre de la Coupe du Monde. "Ce qui est intéressant, c’est de considérer le partenariat avec l’Union belge de football et les opportunités de visibilité et de sponsoring, non pas sur un événement mais sur la durée", précise Renaud Dechamps. Pour la banque, d’autres événements sportifs auront lieu d’ici 2028, fin de l’actuel contrat avec l’Union belge, au cours desquels il y aura des opportunités de positionner la marque. Et de rappeler, outre les Diables Rouges et les Red Flames, les terrains du monde du football belge sur lesquels ING se positionne dans le cadre de son soutien à l’Union Belge : "pour aider l’Union belge de football à développer son programme vis-à-vis du football amateur, vis-à-vis du football féminin, par exemple", explique Renaud Dechamps. Ce sont "d’opportunités de mettre notre marque en avant et de réaliser des opérations de marketing qui sont en adéquation avec nos valeurs", ajoute le porte-parole de la banque.

Et donc, par rapport à son absence du terrain de la Coupe du monde au Qatar, ING assume. "On est tout à fait sereins par rapport à la position qui a été prise parce qu’elle est claire, parce qu’elle a été prise depuis longtemps, parce qu’on s’y tient et qu’elle est en adéquation avec nos valeurs", conclut Renaud Dechamps.