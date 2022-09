Coupe du monde au Qatar : l’hôtel de la démesure où logeront les Diables Rouges

Mais ce qui intéressera particulièrement les joueurs et le staff des Diables Rouges, c’est le fait que l’hôtel dispose aussi de son propre complexe sportif avec trois terrains de basket-ball, un terrain de tennis et surtout deux terrains de football, dont un sera entièrement réservé aux footballeurs belges. Nous apercevons des tentes et de l’éclairage au loin. C’est là-bas, mais pas question de visiter le lieu où les Diables vont s’entrainer. " C’est un endroit qui ne peut pas encore être dévoilé à la presse " nous glisse-t-on. Consigne de la FIFA et du Comité en charge de l’organisation de la coupe du monde dans le pays. Il y a encore quelques préparatifs …