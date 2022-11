Coupe du monde au Qatar: des écrans géants en province de Liège, malgré la polémique et les appels au boycott

Ce dimanche, c'est le coup d'envoi de la Coupe du monde de football au Qatar. Les Diables Rouges n'entreront en lice que mercredi face au Canada.

Malgré de nombreux appels au boycott, ces rencontres pourront être suivies sur de nombreux écrans géants aux quatre coins de la province de Liège.

En région liégeoise, ce sera notamment le cas à Loncin sur la commune d'Ans. Un écran géant est installé sous un chapiteau pouvant accueillir 1200 personnes lors des rencontres des Diables Rouges, ainsi que pour les demi-finales et la finale. Jeudi, les Diaboulets Liégeois, qui organisent l'événement, n'avaient encore enregistré que 400 réservations payantes pour la première rencontre de la Belgique.

Au Country-Hall du Sart-Tilman à Liège, il sera possible de suivre toutes les rencontres de cette Coupe du monde sur grand écran. Ce sera payant pour les matches des Diables, gratuit pour les autres. "Nous allons diffusé l'intégralité des rencontres, celles des Diables Rouges seront proposées dans la grande salle (l'arène) où on espère accueillir 5000 personnes. Jeudi, nous avions déjà 500 réservations, et j'ai bon espoir pour la suite", précise Miguel Bouvier, co-organisateur de l'événement "Quant à la polémique sur cette Coupe du monde et aux appels au boycott, je dirai juste ceci: nous sommes supporters des Diables Rouges, comme le roi !"

En région verviétoise aussi, des écrans géants sont installés dans différentes communes pour suivre les matches de la Belgique, notamment à Battice, Aubel, Theux, Dison, Stavelot ainsi qu'à Welkenraedt où un "village des Diables" a été imaginé à l'initiative des joueurs de l'équipe première. Les bénéfices leurs serviront notamment à acheter de nouveaux équipements.

En région huttoise, un écran géant devait être installé au gymnase de Tihange. Mais les organisateurs ont finalement annulé l'événement. Pas pour des questions d'ordre éthique, mais par crainte que ce ne soit pas assez rentable.