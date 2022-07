Coupe du monde au Qatar : cette nouvelle technologie signalera le moindre hors-jeu

La FIFA annonce, à l'occasion de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, la mise en place d'un système inédit et intelligent, capable de transmettre automatiquement une alerte aux arbitres vidéo en cas de hors-jeu. Cela va être rendu possible par l'utilisation de ballons connectés et d'un système de caméras suivant l'évolution de l'ensemble des joueurs sur le terrain.

La FIFA a annoncé que la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu sera utilisée durant toute la compétition. Cette technologie aidera les arbitres à prendre des décisions plus rapides et ainsi à fluidifier le jeu.

Cette technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu utilise pas moins de 12 caméras, placées sous le toit du stade, afin de suivre chaque joueur, avec pour chacun d'entre eux jusqu'à 29 points de données, principalement au niveau du visage et des extrémités des membres, contrôlés 50 fois par seconde, de quoi déterminer avec précision leur position exacte, à tout moment, sur le terrain. Placé au centre du ballon officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, un capteur enverra quant à lui des données jusqu'à 500 fois par seconde, permettant une détection très précise du moment exact où le ballon est joué.

Dès lors, en combinant toutes ces données à de savants algorithmes, une alerte concernant une potentielle position de hors-jeu sera systématiquement envoyée aux arbitres vidéo. Après une rapide étude de la séquence de jeu, s'ils valident le hors-jeu, ils en informeront alors l'arbitre présent sur le terrain. Ce processus ne devrait prendre au final que quelques secondes, afin d'éviter les grands temps morts durant le temps de jeu.

A noter que chaque décision fera l'objet d'une animation 3D détaillant la position exacte de chaque joueur impliqué dans l'action. Elle pourra, le cas échéant, être diffusée à la télévision et dans le stade. Cette nouvelle technologie se pose ainsi en complément de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), introduite quant à elle lors de la dernière Coupe du Monde, remportée par la France en 2018.

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 doit débuter le lundi 21 novembre, alors que sa finale est programmée le dimanche 18 décembre, jour de la fête nationale du Qatar.